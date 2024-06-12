На Тернопольщине ливень размыл мост

В Тернопольской области ливень размыл земляную насыпь на мосту в селе Струсов на автодороге Н-18 Ивано-Франковск — Бучач — Тернополь. Идет ликвидация последствий непогоды. Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры в Тернопольской области.

Отмечается, что в результате непогоды частично разрушен тротуар, но основная конструкция дороги не повреждена, проезд транспорта через мост происходит в обычном режиме.

В Службе также добавили, что этот объект еще не сдан в эксплуатацию, там идет ремонт. Все ремонтные работы подрядная организация выполняет за свой счет.

«Основная причина размыва земляной насыпи — локальные интенсивные осадки в Тернопольском районе. За три часа выпала более чем недельная норма осадков», — говорится в сообщении.

Напомним, Киев заливает дождем, есть проблемы с транспортом.