Шведы сообщили о смертельной опасности татуировок

Эксперты из Лундского университета в Швеции поведали об опасности татуировок. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена связь между наличием татуировок и риском возникновения лимфомы.

Поясняется, что лимфома представляет собой онкологическое заболевание, при котором источником злокачественного опухолевого роста становится лимфоидная ткань.

Ученые оценили данные всех пациентов в стране в возрасте от 20 до 60 лет, проходивших медицинское обследование в 2007-2017-х годах.

Исследователи отобрали 5 591 добровольца, которые прошли тест о своем образе жизни, наличии татуировок, а также обстоятельствах, при которых те были сделаны.

Выяснилось в итоге, что у татуированных людей риск развития лимфомы был сразу на 21% выше по сравнению с теми, кому не наносили изображений на кожу с помощью иглы и туши.

Уточняется, что исследование учитывало такие факторы, как курение и уровень образования.

Впрочем, как говорят шведы, лимфома остается весьма редким заболеванием. В Швеции по состоянию на 2022-й год ее диагностировали у 22 человек на 100 тысяч населения.

Сообщается, что на вероятность развития смертельного заболевания не влияют ни размер, ни возраст тату.

Резюмируется, что связь между татуировками и лимфомой может объясняться проникновением частиц краски в лимфатическую систему организма.

Ранее корейцы придумали очень необычные татуировки.