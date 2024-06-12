Зеленский сделал заявление о мобилизации

Если украинцы хотят сохранить свое государство, то его нужно отстоять. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

«Что касается мобилизации, я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас продолжается из-за состояния войны с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война, но если мы хотим сохранить государство, то нужно его отстоять», — заявил он.

Зеленский выразил уверенность, что Украина и ее партнеры смогут достичь подлинного мира.

«Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия, наконец, будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина: ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны», — сказал он и призвал «обеспечить блэкаут российскому террору».

В этой связи Зеленский риторически обратился к партнерам: «Что касается оружия. Вопрос: не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие для того, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил».

Напомним, Зеленский заявил, что мы завершим войну на условиях Украины.