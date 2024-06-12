Аргентина может передать Украине истребители Super Etendard

Аргентина может передать Украине пять французских истребителей Super Etendard. Об этом пишет издание Infobae.

Указывается, что сейчас данный вопрос обсуждается с Францией, а сами самолеты находятся в нерабочем состоянии.

В публикации сказано: «Идея состоит в том, чтобы отправить пять истребителей Super Etendard, которые больше не используются из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны. Участие Франции является ключевым».

Кроме этого сообщается, что глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала этот вопрос со своим коллегой из Франции Стефаном Сежурне и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Подчеркивается, что озвученный план получил одобрение президента страны Хавьера Милея.

Информируется, что Аргентина не смогла использовать самолеты из-за отсутствия деталей, которые она не смогла приобрести из-за оружейного эмбарго Великобритании, наложенного после Фолклендской войны.

Резюмируется, что власти Аргентины намереваются обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков и отдаст их потом Украине.

Ранее мы писали, что Франция даст Украине истребители Mirage 2000-5.