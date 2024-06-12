Столтенберг договорился с Орбаном по поводу Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Одной из тем стала Украина.

Генсек Альянса сказал, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии НАТО по координации помощи Украине.

Он отметил: «Глава правительства заявил, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях, я принял эту позицию. Я также рад, что мы согласовали условия неучастия Венгрии в усилиях по поддержке Украины».

Подчеркивается: «Венгерские представители не будут участвовать в такой деятельности, венгерские средства не будут использоваться для этого».

По его словам, договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО по Украине предусматривает, что Будапешт не будет блокировать принятие решений остальными членами альянса.

В свою очередь, Виктор Орбан поведал, что заявил Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами Альянса должно быть добровольно, а тот это подтвердил и дал Будапешту гарантии.

Венгерский лидер пояснил: «Я попросил, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории Альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер. На сегодняшних переговорах это подтвердил, Венгрия получила необходимые гарантии».

Ранее мы писали, что Орбан считает, что НАТО и Россия таки могут начать воевать.