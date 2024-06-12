В Раде не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных

Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады рассматривал вопрос о продлении срока обновления данных для военнообязанных после 16 июля. Однако двух месяцев достаточно. Об этом заявил глава комитета Александр Завитневич в интервью BBC.

«Я лично это не поддерживаю, объясню почему», — сказал он в ответ на вопрос о продлении срока.

Как отметил депутат от «Слуги народа», в первые недели немного буксовало приложение «Резерв+», но сейчас оно полноценно работает.

«И когда мы даже в законе прописывали сроки — месяц, два или три — то все мы признали, что украинцы, так исторически произошло, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем или месяц, или два, или три — какая разница?», — сказал он.

Завитневич заявил, что смысла продлевать сроки нет.

«Пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться до бесконечности», — добавил он.

Напомним, в Минюсте объяснили, с какими проблемами могут столкнуться военнообязанные без военного билета.