Непогода серьезно ударила по Киевской области: стало известно о последствиях

На Киевскую область обрушилась непогода. Стало известно о последствиях козней небесной канцелярии.

Информацию на утро среды, 12 июня, приводит Киевская областная военная администрация.

Говорится, что из-за грозы с сильным дождем и ветром до 25 м/с в регионе были обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций.

Сказано: «Грозовой фронт задел все регионы Киевской области. Специалисты уже устраняют последствия непогоды».

Указывается: «Задача – максимально оперативно восстановить работу всех линий высшего напряжения – 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома. Сильный ветер с дождем затрудняет работу, что может спровоцировать новые аварии в сетях».

Добавляется, что сегодня ограничение электропотребления в Киевской области будет действовать с 15-00 до 23-00.

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