Шольц ответил, как выборы в ЕС повлияют на поддержку Украины

Германия останется верна политике поддержки Украины, и такую ​​позицию продемонстрировали результаты выборов в Европарламент. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берлине во вторник, 11 июня.

«Европейские выборы показали следующее: большинство граждан поддерживают те партии, которые считают, что оказывать Украине поддержку необходимо. Это характерно для Германии, так же это видно и по другим европейским странам», — сказал немецкий канцлер.

Шольц отметил, что Европе нужна безопасность, и связал ее с политикой в отношении Украины.

«Несомненно, ради будущего нам нужна безопасность. Поэтому придерживаться разумной, стойкой политики крайне важно, и мы придерживаемся ее — для поддержки Украины. Германия оказывала и продолжает оказывать Украине наибольшую поддержку», — заверил политик.

6-9 июня европейские избиратели проголосовали за национальные партии, которые будут представлять их в Европейском парламенте. Ультраправые партии несколько улучшили свое положение, но проукраинское большинство в Европарламенте сохранится.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен отреагировала на победу ЕНП на выборах в Европарламент.