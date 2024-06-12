Ученые узнали о слонах кое-что любопытное

Эксперты из университета штата Колорадо в США узнали о слонах кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные зовут друг друга по именам, а также помечают своих собратьев с помощью индивидуальных сочетаний звуков, а не просто копируют их голос, как это делают другие виды.

Ученые провели анализ сигналов слонов, записанных в кенийском национальном заповеднике Самбуру и национальном парке Амбосели в 1986-2022-е годы.

Сообщается, что используя алгоритм машинного обучения, специалисты определили 469 различных звуков, которые издавал 101 слон, а принимали – 117 слонов.

В результате выяснилось, что животные пользуются широким акустическим спектром – от оглушительного трубления до тихого рокота, которые недоступен человеческому уху.

Поясняется также, что слоны не всегда звали друг друга по именам: как правило животные обращались к конкретному сородичу на большом расстоянии, а также когда хотели привлечь внимание молодых особей.

Биологи установили, что самое распространенное имя среди слонов звучит как гармонически насыщенный, низкочастотный звук.

Американцы записали несколько подобных сигналов и проиграли их группе животных: слоны энергично реагировали на свой зов, но проявляли меньше энтузиазма, когда звучали имена их собратьев.

Резюмируется, что слоны могут стать вторым на Земле видом после человека, который придумывает индивидуальные имена для сородичей.

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