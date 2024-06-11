Из-за вейпинга у девушки ломнуло легкое

В Англии у 17-летней девушки лопнуло лёгкое из-за вейпинга. Об этом пишет The Sun.

На протяжении двух последних лет Кайла использовала одноразки. Вейпа на 4000 затяжек хватало ей на неделю, что, по мнению специалистов, эквивалентно употреблению 400 сигарет.

В один день она внезапно упала в обморок и посинела. В больнице девушке диагностировали разрыв легочного пузыря. Медики вынуждены были вырезать часть лёгкого, чтобы спасти её жизнь.

«Теперь я ни за что к ним не прикоснусь. Эта ситуация до смерти меня напугала», — заявила Кайла.