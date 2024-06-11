Из-за вейпинга у девушки ломнуло легкое

Россия пригрозила бить по F-16, которые Украина будет хранить за границей
Шольц пообещал Украине больше ПВО и ракет
Швейцария объявила окончательное количество участников Саммита мира
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 520 850 солдат
Ночью силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму
В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому
Найем решил покинуть Госагентство восстановления
В «Укрэнерго» сообщили об ограничениях на понедельник
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 519 750 солдат
В Раде объяснили, когда сотрудники ТЦК могут силой задерживать граждан