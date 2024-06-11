Ученые нашли следы первого на Земле дождя

Новые исследования показывают, что впервые дождь на Земле пошел около 4 миллиардов лет назад, что на 500 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Science Alert.

Команда исследователей из Австралии и Китая использовала изотопы кислорода, содержащиеся в старинных минералах, чтобы определить, когда на нашей планете выпали первые дожди.

Самый старый сохранившийся материал земной коры хранится в Джек-Хиллз, Австралия. За 4,4 миллиарда лет эти первичные минералы претерпели лишь незначительные изменения под влиянием тепла и давления. Хотя сегодня это засушливый, красный и бдительный ландшафт, исследователи обнаружили в кристаллах циркона следы древнейших дождей на Земле.

Ведущий автор исследования, геолог Хамед Гамалелдин из Университета Кертина, объясняет, что необычно легкие изотопные сигнатуры, обнаруженные в кристаллах циркона, датируются 4 миллиардами лет, что изменяет наше понимание ранней истории гидрологии планеты.

Для анализа микроскопических кристаллов циркона исследователи использовали масс-спектрометрию вторичных ионов. Это позволило им определить изотопный состав кислорода в магме, из которого образовались эти зерна. Результаты показали, что образцы обладают чрезвычайно легким изотопным составом кислорода, что возможно лишь в том случае, если кристаллы подвергались воздействию пресной воды, в частности, метеоритной.

«Такие легкие изотопы кислорода, как правило, являются результатом воздействия горячей пресной воды на горные породы на глубине нескольких километров под поверхностью Земли. Доказательства существования пресной воды так глубоко внутри Земли бросают вызов существующей теории о том, что четыре миллиарда лет назад Земля была полностью покрыта океаном», — говорит Гамалельдиен.

Полученные результаты указывают, что суша и пресные водоемы могли быть сформированы гораздо раньше, чем считалось, и это могло создать благоприятные условия для зарождения жизни.

Напомним, эксперименты исламских ученых с технологиями вызова дождя привели к ужасным последствиям.