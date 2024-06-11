Украина планирует построить 1 гигаватт генерации в этом году, — Зеленский

Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации и еще 4 гигаватта в ближайшие годы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на церемонии открытия Конференции по восстановлению в Берлине во вторник, 11 июня.

По словам главы государства, одним из элементов для нормального функционирования энергетики Украины является высокая, эффективная, децентрализованная маневренная газовая генерация, способная решить вопрос дефицита энергии уже сегодня, а завтра будет переведена на воду и сбалансирует новую «зеленую» энергию.

«В этой отрасли европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой отрасли у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году», — заявил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что «нужно говорить не только о перспективе, нужно решить проблемы сегодня».

«Сегодня идет война. Сегодня (нужно построить до 1 гигаватта мощности) и еще 4 гигаватта в ближайшие годы», — сказал Зеленский.

Напомним, «Укрэнерго» озвучило график отключений на вторник.