Стало известно, когда Украине получит первые деньги от замороженных российских активов

Совсем скоро Украина получит первые деньги от замороженных российских активов. Об этом поведала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на форуме по восстановлению Украины в Берлине, она сказала: «Около полутора миллиардов евро из доходов от активов России будут доступны в июле. 90% из этих средств будут направлены на оборону, а 10% пойдут на восстановление».

Чиновница добавила: «Позже на этой неделе на саммите «Большой семерки» мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов».

Стоит напомнить, что после начала войны ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около трехсот миллиардов евро. Около двухсот миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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