Россия пригрозила бить по F-16, которые Украина будет хранить за границей

Некоторые истребители F-16, которые партнеры передадут Украине, будут храниться на безопасных авиабазах за рубежом, чтобы не стать мишенями для атак России. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов в интервью Радио Свобода.

«Есть цифра, которая зайдет в Украину. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведение регламентных работ», — сказал он.

Голубцов отметил, что это делается для того, чтобы ВСУ могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут.

«Будет больше пилотов — будет больше самолетов в Украине», — добавил он.

Между тем в России заявили, что будут считать предоставленные Украине F-16, базирующиеся за рубежом, «законными целями», если самолеты будут участвовать в боевых вылетах.

«Если они (F-16) не будут использоваться по прямому назначению, то не будут (законной целью для ВС РФ), а вот если они будут участвовать в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями», — заявил глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Напомним, Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до... 2028 года.