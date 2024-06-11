Шольц пообещал Украине больше ПВО и ракет

Германия в ближайшее время предоставит Украине третью систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины во вторник, 11 июня.

«Важнейшая потребность Украины сейчас — это боеприпасы и оружие, особенно ПВО. Поэтому в ближайшие недели и месяцы мы поставим в Украину третью систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы», — заявил он.

По словам Шольца, с 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине 30 млрд евро военной помощи, а также миллиарды на гуманитарную помощь.

«Хочу обратиться ко всем присутствующим и попросить вас — поддержите нашу инициативу по увеличению возможности украинской ПВО всем, чем можете», — призвал Шольц.

В свою очередь, присутствующий на конференции президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Шольца и Германию за уже оказанную помощь для усиления ПВО, но повторил, что нашей стране очень нужны еще семь систем Patriot.

«Нам удалось обеспечить частичную защиту от российских ударов с воздуха. Мы имеем и можем больше. Мы нуждаемся дополнительно в не менее семи системах Patriot, чтобы закрыть основные городские агломерации в ближайшее время. И это будет драйвером соблюдения норм жизни в Украине, прямой помощью обороне и гарантией, что экономическая жизнь страны не будет разрушена», — заявил Зеленский.

Напомним, Силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму.