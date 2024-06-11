Раскрыта тайная схема Москвы торговли нефтью в условиях санкций

Российский танкер «Приморье», который находится под санкциями США, тайно перегрузил нефть на другое судно, что может свидетельствовать о новой тактике Москвы, направленной на подрыв эффективности американских ограничений.

Издание Bloomberg пишет, что в апреле судно отправилось в российский черноморский порт Новороссийск и забрало там груз нефти марки Urals. После этого танкер отправился в рейс длиной примерно 12 тыс. км и прибыл в место, которое находится примерно в 100 км к востоку от Республики Сингапур.

После этого судно исчезло из идентификационной системы. По спутниковым данным, груз с танкера был передан на другое судно — Ocean Hermana. Известно, что ему около 20 лет. Не исключено, что в конце концов груз доставят на один из нефтеперерабатывающих заводов КНР.

Эксперты считают, что подобным образом россияне могут поступить и с другими танкерами, которые находятся под санкциями. Сообщается, что уже сейчас другое российское судно — «Братск» — следует по маршруту танкера «Приморье». Оно также находится под санкциями.

Напомним, США планируют вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа.