Госстат зафиксировал рост инфляции в Украине

В мае потребительские цены в Украине выросли до 0,6% с 0,2% в апреле, 0,5% в марте, 0,3% в феврале и 0,4% в январе. Об этом сообщил Госстат.

По данным ведомства, в мае 2023 года рост цен составил 0,5%, поэтому в годовом выражении инфляция по итогам мая текущего года выросла до 3,3% с 3,2% по итогам апреля и марта, а также инфляции 4,3 % в феврале и 4,7% по итогам января.

На потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 10,4%) подорожали фрукты. На 1,3-0,4% выросли цены на овощи, рис, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, кисломолочную продукцию, сахар, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, растительное масло.

В то же время на 14,3% подешевели яйца, а на 1,7-0,4% снизились цены на сало, молоко и молочные продукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в прошлом месяце повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,4%. Одежда и обувь подешевели на 1,5%, в том числе одежда — на 1,7%, обувь — на 1,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% наблюдался, прежде всего, за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,1%.

Напомним, Всемирный банк подкинул Украине еще один крупный транш.