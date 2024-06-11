«Гравити Фолз»: скоро фанаты увидят новые серии

«Гравити Фолз» может вернуться на экраны с новыми сериями. По словам представительницы Disney, компания в настоящее время обсуждает продолжение с создателем шоу Алексом Хиршем.

Если возвращение «Гравити Фолз» состоится, то зрителям предстоит увидеть уже взрослых главных героев — Диппера и Мэйбл, которые столкнутся с новым антагонистом.