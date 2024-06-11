Оленёнок: «настоящая Марта» из сериала подала в суд на Netflix

«Настоящая Марта» из сериала «Оленёнок» подала в суд на Netflix, требуя возместить ущерб на сумму не менее $170 млн.

Прототип сталкерши из скандального шоу Фиона Харви обвиняет компанию в клевете и умышленном причинении эмоционального вреда. В иске говорится, что стриминг-платформа и автор истории сериала «Оленёнок» Ричард Гэдд «разрушили её репутацию» и представили её в негативном свете.

По словам Харви, «Оленёнок» — «самая большая ложь в истории телевидения».

«Оленёнок» — хит Netflix этой весны. Сериал снят по мотивам реальной истории комика Ричарда Гэдда, который стал объектом преследования женщины: она ежедневно приходила к нему в бар, присылала тысячи писем и называла его оленёнком.