Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Картофель фри = выкуренная сигарета. Виноваты альдегиды

Картофель фри = выкуренная сигарета. Виноваты альдегиды

Агата Кловская
12.06.24 11:02
337
Картофель фри = выкуренная сигарета. Виноваты альдегиды
Употребление одной порции картофеля фри приравнивается к выкуренной сигарете. Как пишет Daily Mail причина этого - альдегиды.
 
В 100 граммах картофеля фри содержится столько же вызывающих рак альдегидов, как в 25 сигаретах, утверждают врачи.

Чем опасны альдегиды для человека?

Альдегиды — одна из самых опасных категорий токсинов, содержащихся в растительных маслах. Альдегиды используются в производстве пластмасс, красителей, лекарств и консервантов. Формальдегид является важным сырьем в производстве фенол-формальдегидных смол.
 

Альдегиды, несмотря на их широкое использование в промышленности и бытовой химии, могут представлять значительную опасность для здоровья человека. В зависимости от конкретного альдегида и уровня его воздействия, последствия могут варьироваться от легкого раздражения до серьезных хронических заболеваний. Рассмотрим основные опасности, связанные с воздействием альдегидов на организм человека.

1. Формальдегид (метаналь) является наиболее распространенным и изученным альдегидом. Он используется в производстве строительных материалов, бытовой химии, текстиля, а также в медицинских препаратах и консервантах.

Возможные риски и опасности:

— Раздражение слизистых оболочек и кожи: При вдыхании формальдегид вызывает раздражение глаз, носа и горла. Кожный контакт может привести к аллергическим реакциям и дерматиту.

— Токсичность для дыхательной системы: Длительное воздействие формальдегида может вызвать хронические заболевания дыхательной системы, включая бронхит и астму.

— Канцерогенность: Формальдегид признан Международным агентством по изучению рака (IARC) как канцероген для человека. Длительное воздействие может увеличить риск развития рака носоглотки и других органов дыхательной системы.

— Системная токсичность: При высоких концентрациях формальдегид может вызвать головные боли, тошноту, рвоту и даже потерю сознания.

2. Ацетальдегид (этаналь) является вторым наиболее распространенным альдегидом, который образуется в организме при метаболизме алкоголя и используется в промышленности для производства уксусной кислоты, пластмасс и других химических веществ.

Возможные риски и опасности:

— Раздражение слизистых оболочек и кожи: Ацетальдегид вызывает раздражение глаз, носа и горла при вдыхании, а также может вызвать кожные реакции при контакте.

— Токсичность для дыхательной системы: Воздействие высоких концентраций ацетальдегида может вызвать респираторные проблемы, такие как кашель, одышка и бронхит.

— Канцерогенность: Ацетальдегид также признан IARC как возможный канцероген для человека, особенно в сочетании с потреблением алкоголя.
Системная токсичность: Высокие уровни ацетальдегида могут вызвать головные боли, тошноту и раздражение центральной нервной системы.

3. Бензальдегид используется в парфюмерии, косметике и пищевой промышленности для придания аромата и вкуса миндаля. Он также применяется в синтезе различных химических веществ.

Возможные риски и опасности:

— Раздражение слизистых оболочек и кожи: При вдыхании и контакте с кожей бензальдегид может вызвать раздражение глаз, носа, горла и кожи.

— Системная токсичность: В высоких концентрациях бензальдегид может вызвать головокружение, тошноту и головные боли.

Как готовят картофель фри?

Картофель фри — это популярное блюдо, представляющее собой нарезанный полосками картофель, который обжаривается во фритюре до золотистой и хрустящей корочки.
 
 
Процесс приготовления картофеля фри включает несколько шагов:

— Подготовка картофеля: Картофель очищается и нарезается полосками. Толщина нарезки может варьироваться в зависимости от предпочтений.

— Замачивание: Некоторые рецепты предполагают замачивание нарезанного картофеля в холодной воде на некоторое время. Это помогает удалить излишки крахмала и сделать картофель более хрустящим при жарке.

— Обжаривание: Картофель обжаривается во фритюре при температуре около 170-180°C до золотистой корочки. В некоторых рецептах картофель обжаривается дважды: первый раз при более низкой температуре для приготовления внутри, а затем при более высокой для получения хрустящей корочки.

— Соление: Готовый картофель фри обычно солят и подают горячим.
Тэги: картофель фри, альдегиды

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.06.24 12:43

Байден одобрил отправку в Украину очередной системы Patriot, — NYT

12.06.24 12:20

Под одесским ТЦК подрались медики и военные

12.06.24 11:46

Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

12.06.24 11:33

В Раде не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных

12.06.24 11:15

Непогода серьезно ударила по Киевской области: стало известно о последствиях

12.06.24 11:08

Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

12.06.24 11:01

В Украине значительно «помолодели» инсульты

12.06.24 10:59

В Минюсте объяснили, с какими проблемами могут столкнуться военнообязанные без военного билета

12.06.24 10:45

Шольц ответил, как выборы в ЕС повлияют на поддержку Украины

12.06.24 12:43

Байден одобрил отправку в Украину очередной системы Patriot, — NYT

12.06.24 11:46

Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

12.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат

11.06.24 15:43

Россия пригрозила бить по F-16, которые Украина будет хранить за границей

11.06.24 15:17

Шольц пообещал Украине больше ПВО и ракет

11.06.24 14:05

Швейцария объявила окончательное количество участников Саммита мира

11.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 520 850 солдат

10.06.24 16:17

Ночью силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму

10.06.24 13:46

В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому

10.06.24 12:44

Найем решил покинуть Госагентство восстановления

07.06.24 11:04

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

06.06.24 10:10

Россия держит на ВОТ и на границе с Украиной более полумиллиона солдат, — СМИ

07.06.24 08:03

Франция даст Украине истребители Mirage 2000-5

07.06.24 10:32

Поляки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

07.06.24 16:45

Усик рассказал, кто нанес ему сильнейший удар за всю карьеру. Это не Фьюри

05.06.24 13:20

До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, — Financial Times

06.06.24 10:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат

06.06.24 04:20

Выявлена новая неожиданная польза аспирина

06.06.24 05:27

Ученые разгадали тайну лунатиков

07.06.24 13:11

Итальянцы озвучили интересную диету

Фото и Видео
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
В США бык напал на зрителей во время родео – появилось видео
На Полтавщшине задержали вооруженную банду, которая готовила убийство депутата и полицейского
На Полтавщшине задержали вооруженную банду, которая готовила убийство депутата и полицейского
В Луцке произошел взрыв гранаты в отделении почты
В Луцке произошел взрыв гранаты в отделении почты
В Мексике обрушился балкон с людьми: есть погибшие, много пострадавших
В Мексике обрушился балкон с людьми: есть погибшие, много пострадавших
В Одессе автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе
В Одессе автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Веном 3: Последний танец (2024): трейлер и дата выхода
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
Boeing впервые запустил на МКС космический корабль с астронавтами
В Черном море ликвидировано очередное вражеское судно
В Черном море ликвидировано очередное вражеское судно
Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России
Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России
Во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто. Пострадали семь человек
Во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто. Пострадали семь человек
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.