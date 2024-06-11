Картофель фри = выкуренная сигарета

Ночью силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму
В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому
Найем решил покинуть Госагентство восстановления
В «Укрэнерго» сообщили об ограничениях на понедельник
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 519 750 солдат
В Раде объяснили, когда сотрудники ТЦК могут силой задерживать граждан
Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден
В «Укрэнерго» рассказали о дальнейших отключениях света
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 516 080 солдат
Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России