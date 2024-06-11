Картофель фри = выкуренная сигарета

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Британский диетолог объяснила, почему нельзя пить кофе рано утром

Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 516 080 солдат

В «Укрэнерго» рассказали о дальнейших отключениях света

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

В Раде объяснили, когда сотрудники ТЦК могут силой задерживать граждан

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 519 750 солдат

В «Укрэнерго» сообщили об ограничениях на понедельник

В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому

Ночью силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму

07.06.24 11:04

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

06.06.24 10:10

Россия держит на ВОТ и на границе с Украиной более полумиллиона солдат, — СМИ

07.06.24 08:03

Франция даст Украине истребители Mirage 2000-5

04.06.24 14:09

Английский язык в Украине получил новый статус

07.06.24 16:45

Усик рассказал, кто нанес ему сильнейший удар за всю карьеру. Это не Фьюри

04.06.24 12:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 512 420 солдат

05.06.24 10:15

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 513 700 солдат

05.06.24 13:20

До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, — Financial Times

05.06.24 06:18

Корейцы привели еще один веский довод есть овощи и фрукты

07.06.24 10:32

Поляки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной