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Новости > Макрон объявил о роспуске Национального собрания после провала на выборах в Европарламент

Макрон объявил о роспуске Национального собрания после провала на выборах в Европарламент

Агата Кловская
10.06.24 13:15
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Макрон объявил о роспуске Национального собрания после провала на выборах в Европарламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 9 июня, на фоне экзитполов по результатам выборов Европарламента объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы в парламент, передает BFM TV.

Выборы назначены на 30 июня и 7 июля.

«Я не могу вести себя так, будто ничего не произошло. Сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Это решение серьезное, тяжелое, но прежде всего это акт доверия», — сказал он, комментируя предварительные итоги голосования на выборах в Европарламент.

По результатам экзитполов, во Франции побеждает партия Национальное пророссийское объединение Марин Ле Пен, в Германии — оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС, в Австрии — ультраправая пророссийская Партия свободы.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен отреагировала на победу ЕНП на выборах в Европарламент.

Тэги: выборы, Франция, Эммануэль Макрон

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