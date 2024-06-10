На Закарпатье произошел прорыв границы грузовиком. Венгры задержали 32 украинца

В Закарпатской области грузовик «ГАЗ-66» с черными военными номерами вчера прорвал госграницу. После чего венгерские пограничники сообщили о задержании 32 украинцев, сейчас идет проверка.

Первым о прорыве границы на Закарпатье сообщил местный журналист Виталий Глагола. По его словам, инцидент произошел 9 июня на участке «Косино» и «Великая Бийгань». Так, видеокамеры зафиксировали, что грузовик «ГАЗ-66» с черными военными номерами «4736 А1» двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Впоследствии автомобиль был найден на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули.

Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.

Также Глагола обнародовал фото грузовика, совершившего прорыв границы.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что о незаконном пересечении границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка.

«Движение грузовика, на котором просматривались военные номерные знаки, в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны», — рассказал Демченко.

По его словам, в ходе проверки также не установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям.

Он также подтвердил, что в дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины. Кроме этого, украинские пограничники задержали нескольких лиц, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

«Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. В то же время сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств», — добавляет Демченко.

Напомним, Польша готова полностью перекрыть границу с Беларусью.