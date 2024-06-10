Во Львовской области поезд насмерть сбил человека

Рано утром понедельника, 10 июня, во Львовской области произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.
Сообщается, что примерно в 5-30 на железнодорожной станции Судовая Вишня Яворовского района электропоезд «Мостиска2-Львов» совершил наезд на 43-летнего жителя района.
Увы, от полученных травм мужчина скончался на месте инцидента.
Информируется, что по данному факту уже открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Виннице в поезде обнаружили двух мертвых пассажиров.