Во Львовской области поезд насмерть сбил человека

Рано утром понедельника, 10 июня, во Львовской области произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что примерно в 5-30 на железнодорожной станции Судовая Вишня Яворовского района электропоезд «Мостиска2-Львов» совершил наезд на 43-летнего жителя района.

Увы, от полученных травм мужчина скончался на месте инцидента.

Информируется, что по данному факту уже открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 276 УК Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта».

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Виннице в поезде обнаружили двух мертвых пассажиров.