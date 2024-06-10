В Киеве мужчина швырнул гранату в жилой дом

В Шевченковском районе столицы неизвестный бросил боевую гранату в стену многоквартирного дома. Об этом сообщает полиция Киева. Telegram-канал Киев ИНФО уточнил, что это произошло на улице Ружинской.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель, 1977 года рождения.

«Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева 9 июня, около 22.00. По полученной информации, местный житель бросил в сторону отскочившего от здания фасада многоэтажного дома гранату, упала на землю и взорвалась. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сообщили правоохранители.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты по взрывотехнической службе и сотрудники криминальной полиции.

Следователи устанавливают мотивы поступка, а также происхождение боеприпаса.

Напомним, депутат Сергей Батрин подорвал гранаты в здании сельсовета на Закарпатье.