Пугачева сменит страну проживания из-за проблем со здоровьем

У 75-летней российской певицы Аллы Пугачевой возникли серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого она вынуждена сменить страну проживания.
Об этом пишут российские СМИ.
Сообщается, что артистка улетит с Кипра, где пребывала со своей семьей, в Юрмалу (Латвия), где у нее имеется вилла.
Информируется, что на прошлой неделе на Кипре был рекорд температуры для начала июня за всю историю наблюдений – 43 градуса жары.
В публикации сказано: «Сейчас похолодало до 32, но легче больной артистке не становится. У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил».
Ранее Пугачева внезапно выпустила новый клип.