Пугачева сменит страну проживания из-за проблем со здоровьем

У 75-летней российской певицы Аллы Пугачевой возникли серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого она вынуждена сменить страну проживания.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что артистка улетит с Кипра, где пребывала со своей семьей, в Юрмалу (Латвия), где у нее имеется вилла.

Информируется, что на прошлой неделе на Кипре был рекорд температуры для начала июня за всю историю наблюдений – 43 градуса жары.

В публикации сказано: «Сейчас похолодало до 32, но легче больной артистке не становится. У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил».

Ранее Пугачева внезапно выпустила новый клип.