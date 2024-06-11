Британский диетолог объяснила, почему нельзя пить кофе рано утром

Популярный британский диетолог Дебора Ли поведала о том, когда нужно пить кофе. Не следует делать это сразу же после пробуждения.

По ее словам, этот напиток лучше употреблять в 10-00 при условии подъема в 7-00.

Она сказала: «Слишком раннее потребление кофе может дополнительно повысить естественным образом увеличенный в утреннее время уровень гормона кортизола и нанести вред организму».

Дело в том, отмечает эксперт, что в течение первых 45 минут после пробуждения уровень кортизола в организме достигает пика – данный гормон повышает бдительность и концентрацию внимания, а также регулирует работу обмена веществ и иммунной системы.

Сообщается, что кофе обладает способностью повышать уровень кортизола.

Специалист считает, что излишнее тонизирующее воздействие напитка в утреннее время может принести больше вреда, чем пользы, например – спровоцировать плохое самочувствие, вызвать тахикардию и повысить уровень тревожности.

Подчеркивается, что кофе нужно пить хотя бы по истечении 45 минут после прекращения ночного сна.

При этом, добавляется, что кофе не рекомендуется пить слишком поздно – последнюю порцию следует употребить за шесть часов до сна.

Ранее нутрициолог поведала, сколько «действует» кофе.