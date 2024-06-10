Урсула фон дер Ляйен отреагировала на победу ЕНП на выборах в Европарламент

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила членам Европейской народной партии (ЕНП), которая набирает наибольшее количество мест в Европарламенте, что политсила будет «якорем стабильности» и защитит ЕС от «наступления популистов». Ее слова приводит Politico.

«Сегодня хороший день для ЕНП. Мы выиграли европейские выборы. Мы — сильнейшая партия, мы — якорь стабильности. Вместе с другими мы построим бастион против крайностей левых и правых политиков. Мы их остановим!», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, победа партии означает, что она станет лучшей защитой против «наступления популизма».

В свою очередь, глава ЕНП Манфред Вебер заявил, что ЕНП «остается лучшим методом против правого экстремизма в Европе».

Ожидается, что ЕНП получит по меньшей мере 180 мандатов из 720. В список фракций также будут:

— Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СИД) — 135 мандатов;

— Объединение либеральных политиков «Обновляя Европу» — 87;

— Реформисты и консерваторы — до 87 мандатов;

— Партия «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР) — не менее 80 мандатов;

— Права политсила «Идентичность и демократия» — около 70;

— «Зеленые» — около 60.

Европейская народная партия (ЕНП), по предварительным данным экзитполов, побеждает на выборах в Европарламент, заключительным днем ​​которых было воскресенье, 9 июня. По прогнозам, проукраинская Европейская народная партия будет иметь в десятом созыве Европарламента самую большую фракцию.

Напомним, ЕС продолжил беспошлинную торговлю с Украиной.