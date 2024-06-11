Стало известно, как мозг человека «переваривает» негативный опыт

Эксперты из Института экспериментальной медицины HUN-REN в Будапеште (Венгрия) узнали о мозге человека кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем говорится, что учеными были выявлен нейронный механизм, дающий возможность запоминать негативный опыт и избегать его в будущем.

Специалисты нашли особые тормозные нейроны HBD, которые выделяют кальций-связывающий белок парвальбумин – данные структуры расположены в глубокой области мозга, называемой горизонтальным ядром.

Информируется также, что НBD-PV нейроны передают возбуждающие эффекты в неокортекс, то есть участок, отвечающий за высшие мозговые функции, включая мышление, речь, интеллект и сенсорное восприятие.

Сообщается, что они еще и контролируют быстрые кортикальные волны мозга, важные для когнитивных процессов.

Опыты на мышах продемонстрировали, что эти нейроны активировались в результате неприятных для грызунов событий – неожиданных сквозняков, которых животные стараются избегать, или появления запаха хищника.

Оказалось, что HBD-PV структура повышает возбуждение и обостряет внимание за счет стимуляции соответствующих частей неокортекса, заставляя мозг искать выход из негативной ситуации.

Указывается, что также была обнаружена активация цепей обучения при встрече с неприятным опытом, которые затрагивают гипоталамус и ядра шва головного мозга, а затем передают информацию в лимбическую систему, отвечающую за поведенческие и эмоциональные реакции.

Венгры поведали, что ингибирующие клетки HDB-PV в основном нацелены на другие тормозные нейроны в этих областях, тем самым, вероятно, освобождая возбуждающие клетки от торможения, позволяя им быть более активными.

Резюмируется, что это открытие дало возможность узнать о том, как негативные события кодируются в мозге и используются для обучения.

Ранее оказалось, что мозг человека способен «предсказывать» будущее.