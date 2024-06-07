Вашингтон призвал Пекин не помогать Москве

В Соединенных Штатах Америки раскритиковали Китай за решение не участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии из-за того, что на мероприятие не пригласили россиян. Там подчеркнули, что участие Пекина было бы полезным. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет агенство Укринформ.

Он отметил, что представители КНР ранее участвовали в диалоге относительно российского полномасштабного вторжения в Украину и их присутствие было полезно.

«Конечно, мы поощряли Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих встречах, и по нашему мнению, их присутствие могло бы быть полезным и в этом случае», — сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

При этом Миллер подчеркнул, что Китай может предпринимать и другие шаги, которые принесли бы еще большую пользу. К примеру, китайским компаниям стоило бы прекратить помогать российскому ВПК.

Напомним, Байден помешал Китаю передать России оружие.