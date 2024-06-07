Американцы разгадали секрет жирафов

Эксперты из университета штата Пенсильвания в США разгадали секрет жирафов. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, почему у них такая длинная шея.

Биологи считает, что это обусловлено стремлением самок животных доставать до лучших листьев на деревьях во время беременности.

До этого бытовало мнение, что удлинение шей у жирафов в процессе эволюции было следствием конкуренции среди самцов, а в результате спарринга между ними произошел отбор особей с более длинными шеями.

Теперь же специалисты проанализировали фотографии нескольких сотен диких и содержащихся в неволе масайских жирафов.

Ученые использовались изображения, соответствующие строгим критериям, например с жирафами, которые стояли перпендикулярно к камере.

Данные снимки были взяты из общедоступных фотохранилищ и из личных исследовательских архивов.

Оказалось, что у самок жирафов шеи пропорционально длиннее, чем у самцов.

Указывается, что причиной этому были высокие потребности самок в питании во время беременности и кормления детенышей – из-за необходимости получать больше питательных веществ самкам нужна была длинная шея, чтобы проникать глубоко в деревья и объедать лучшие листья.

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