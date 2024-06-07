Telegram обзавелся собственной валютой

В мессенджере Telegram появилась внутренняя валюта «Звезды». Об этом сообщил создатель ресурса Павел Дуров.

Он отметил: «Сегодня важный день, мы запускаем «Звезды» Telegram – способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях».

Как стало известно, в мини-приложениях отныне есть возможность расплачиваться с помощью «Звезд» через встроенные покупки Apple и Google.

Указывается, что разработчики смогут выводить «Звезды» при помощи платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях.

Напомним, что весной Павел Дуров анонсировал токенизацию в мессенджере стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. Говорилось о том, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять донаты авторам каналов в криптовалюте.

Ранее Цукерберг анонсировал появление помощника с искусственным интеллектом в WhatsApp.