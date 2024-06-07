Цукерберг анонсировал появление помощника с искусственным интеллектом в WhatsApp

Основатель компании Meta Марк Цукерберг анонсировал появление помощника с искусственным интеллектом в мессенджере WhatsApp. Он нужен для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами.

Об этом миллиардер сказал на конференции в Бразилии, сообщает издание TechCrunch.

Бизнесмен заявил: «Сейчас наша цель заключается в создании не единственного помощника на основе искусственного интеллекта, а сразу нескольких ИИ-систем под разные задачи, в том числе для бизнеса».

Говорится: «Каждая компания должна иметь возможность быстро найти посредника, который будет общаться с клиентами, сопровождать и налаживать коммерческую деятельность».

В публикации сказано, что, как ожидается, владельцы бизнес-аккаунтов смогут использовать системы с искусственным интеллектом для создания рекламы в Facebook и Instagram, которая будет перенаправлять клиентов в чат WhatsApp.

Сейчас компания разрабатывает службу поддержки на основе систем искусственного интеллекта, способную автоматически отвечать на вопросы клиентов.

В Meta также поведали о желании маркировать сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, чтобы у клиентов была возможность отличить их от информации, поступающей от официальных представителей.

Резюмируется, что WhatsApp будет использовать ИИ-технологии для отправки таргетированной рекламы и оповещений определенной аудитории, а не всем пользователям, подписавшимся на обновления компании.

Ранее Meta представила очки с искусственным интеллектом за $299.