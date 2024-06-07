Президент Аргентины сделал очередное странное заявление

Президент Аргентины Хавьер Милей продолжает эпатировать публику. Его слова цитирует издание The Free Press.

Так, политик сравнил свою борьбу против социализма с историей из фильма «Терминатор».

Он отметил: «Казалось невозможным, что я приду к власти в стране, которая в течение ста лет поддерживала идеи социализма, которые превратили Аргентину из одной из самых богатых стран в мире в страну, занимающую 140 место. Сегодня у нас бедность составляет 55%, а нищета – 15%».

Глава государства добавил: «Я предостерегаю о том, что мир не должен пережить похожий упадок, чтобы отказаться от идей социализма. Я пришел из апокалиптического будущего, чтобы избежать его, история как в «Терминаторе». На самом деле Арнольд ьШварценеггер – либертарианец».

Ранее президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео.