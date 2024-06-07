Лимиты электричества для Киева выросли

Для Киева выросли лимиты электричества. Об этом информировал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил: «Для Киева сегодня «Укрэнерго» выделило больше объемов, поэтому сегодня немного легче. На завтра тенденция сохранится».

Уточняется, что прогнозируемое потребление электроэнергии для украинской столицы на пятницу, 7 июня, составляет 1050-1100 МВт.

Указывается, что критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%, для населения бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.

При этом информируется, что с 24 июня начинает работу постановление о справедливом распределении лимитов.

Было сказано: «Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы понятнее, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами».

Ранее украинцев предупредили, что экономить электричество придется еще несколько лет.