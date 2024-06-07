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Новости > Объявлена дата вручения Золотого мяча-2024

Объявлена дата вручения Золотого мяча-2024

Абелардо
07.06.24 15:44
48
Объявлена дата вручения Золотого мяча-2024

Официальная страница Золотого мяча в Твиттере объявила дату вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе в 2024 года. Церемония состоится 28 октября в Париже в театре «Шателе».

Список претендентов на награду будет объявлен 4 сентября.

Недавно популярный ресурс Goal.com опубликовал свой список фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2024. Главным претендентом на награду называется бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Напомним, обладателем главного приза в минувшем году стал капитан сборной Аргентины и «Интер» (Майами) Лионель Месси.

Тэги: футбол, спорт, Золотой мяч

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