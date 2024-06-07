Германия уже разработала план на случай войны

Правительство Германии разработало новый план на случай войны. Он предусматривает возможную эвакуацию населения, обязательную службу для призывников и многое другое. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что немецкое правительство представило новый военный план под названием «Рамочная директива по общей обороне». В документе прописаны меры, которые должны быть приняты во время военного конфликта.

План предусматривает, что в случае войны возвращается обязательная служба для призывников. Это означает, что граждане могут быть призваны в армию в любое время.

Также, согласно плану, войска НАТО должны быть переброшены через всю страну на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера.

Кроме этого, власти могут обязать компании производить товары только для нужд обороны.

«Власти могут отдать приказ о срочной эвакуации из некоторых районов страны. При этом запрещено разделять семьи», — пишут журналисты.

Также подвальные помещения, подземные автостоянки и станции метро должны использоваться как временные бункеры для населения.

Bild пишет, что в случае войны Германии грозит кризис поставок: например, овощей и фруктов. Поэтому Министерство продовольствия может нормировать распределение пищи. Правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес в секретных местах. Существует также чрезвычайный резерв, а именно рис или бобовые для обеспечения населения, особенно в городских центрах, одним горячим обедом в день.

Что еще входит в план на случай войны:

— пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться;

— больницы должны быть готовы к внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени;

— служба занятости может обязать граждан в возрасте 18 лет и старше работать на определенных работах: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях.

Напомним, министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет.