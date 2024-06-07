Андрей Шевченко объявил задачу для сборной на Евро-2024

Сборная Украины на будущем Евро-2024 имеет задачу минимум — выйти в стадию плей-офф. Такую задачу перед национальной командой поставил президент УАФ Андрей Шевченко.

По словам функционера, несмотря на то, что у «сине-желтых» самая молодая команда на турнире, у нашей сборной есть потенциал для выхода из группы.

«Цель — выйти из группы, и нам она по силам, а там посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. И у нас большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Напомним, лидеры сборной Украины по футболу выразили желание сыграть на Олимпиаде.