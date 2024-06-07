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Новости > Один из крупнейших интернет-провайдеро Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины

Один из крупнейших интернет-провайдеро Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины

Александр Панько
07.06.24 10:50
87
Один из крупнейших интернет-провайдеро Москвы и области может обанкротиться после кибератаки Украины

Один из крупнейших интернет-провайдеров Москвы и области может обанкротиться из-за хакерской атаки украинской разведки. Речь идет о компании «Риалком». Об этом сообщают представители хакерской группы BO Team.

Отмечается, что в начале недели украинская кибергруппировка BO Team в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины провела масштабную DoS-атаку на серверы государственных учреждений РФ и крупные компании, которые выступают спонсорами российской агрессии.

В частности, речь шла о блокировании доступа к электронным сервисам сайта Госуслуг и ряда министерств, таких как Министерство обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики России. Кроме того, были заблокированы сайт и сервисы Федеральной налоговой службы РФ.

Хакеры сообщают, что некоторые последствия украинской кибератаки стороне противника уже исправить не удастся никогда. Это касается одного из крупнейших интернет-провайдеров в Москве и Московской области — компании «Риалком».

По заявлению кибергруппировки BO Team, которая взяла на себя ответственность за кибератаку, 10 200 коммутаторов провайдера были выведены из строя, базы данных клиентов уничтожены, выведен из строя веб-сайт компании.

Все это привело к прекращению предоставления услуг интернета и связи на несколько дней для 3 452 юридических лиц и десятков тысяч физических лиц. Личные кабинеты клиентов и услуги оплаты услуг возобновили работу только 3-4 июня. Многие клиенты «Риалком» являются крупными представителями частного бизнеса и государственного сектора.

Также в сеть были «слиты» персональные данные пользователей, в том числе конфиденциальные — логины, пароли, сайты посещения. Зафиксированы факты слива определенных данных ФСБ.

При этом клиенты компании жалуются на массовую рассылку нежелательного контента, а один из руководителей «Риалкома» Александр Белов пытается убедить потребителей услуг в неприкосновенности клиентской базы.

По имеющейся информации общие потери «Риалком» превысили 178 млн рублей (почти 2 млн долларов), но к этому стоит добавить также потери клиентов компании, которые требуют возмещения убытков. Хакеры уверены, что конечные потери могут выйти далеко за пределы отметки в 200 млн рублей (более 2,2 млн долларов).

Стоит отметить, что компания и сама признает проблему, а в своих соцсетях уверяют, что скоро вернутся к привычной работе. «Риалком» обещает компенсировать все дни вынужденного простоя, но это будет стоить компании чрезмерного ресурса и может привести к банкротству.

Напомним, украинские хакеры оставили часть Москвы без интернета и ТВ.

Тэги: Москва, Интернет, кибератака, Риалком

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