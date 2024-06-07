США не позволят Украине наносить удары по Кремлю американским оружием, — Байден

Украинские военные не будут использовать американское оружие для ударов в глубину территории России. Об этом сказал президент США Джо Байден в комментарии телеканалу ABC.

Так, у Байдена спросили, применялось ли украинцами оружие американского производства в России с тех пор, как он разрешил его использование, ограничив применение районами на территории Харьковской области. Американский лидер не дал прямого ответа, но ясно дал понять, что удары не будут разрешены по Москве и Кремлю.

«Они разрешены для использования вблизи границы, когда они используются по другую сторону границы для атаки конкретных целей в Украине. Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль (322 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве, по Кремлю», — ответил Байден.

Также он отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, что поставки оружия для нанесения ударов по РФ вроде бы являются «прямым участием в войне».

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и ему приходится бороться за то, чтобы удержать свою страну и не прекратить нападение. Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие для нанесения ударов по Москве и Кремлю, для нанесения ударов прямо через границу, где они получают значительные обстрелы из обычного оружия, которое используют россияне для попадания в Украину и убивать украинцев», — заявил он.

Напомним, спикер Джонсон раскритиковал Байдена за частичное ограничение ударов ВСУ по РФ.