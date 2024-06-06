Усик может сменить весовую категорию. Названо условие

Александр Усик может снова изменить весовую категорию. А поскольку подниматься уже некуда, непобежденный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе может вернуться в тяжелый дивизион.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, Александр рассматривает такую ​​возможность для того, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Отметим, ранее 37-летний украинец уже жаловался, что ему тяжело удерживать вес в рамках супертяжелого дивизиона.

«Я думаю, что возможно после реванша я могу спуститься в весе в крузервейт. Возможно, это мой план. Когда я начал тренировочный лагерь... Я постоянно кушал. Для меня это тяжело. Мне это не нравится — коктейли, вода, протеин, бананы... Но бананы — это хорошо, я люблю бананы», — говорил Усик.

Однако смена весовой категории произойдет не раньше, чем состоится реванш украинца против Тайсона Фьюри, который запланирован на 21 декабря 2024 года.

Напомним, Александр Усик решил стать звездой Голливуда.