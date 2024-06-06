Монстер Хай: фильм по мотивам кукол от Mattel снимут уже скоро

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат

Первоклашки в Украине будут учиться по-новому

Германия не рассматривает отправку своих военных в Украину

Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России

В столкновении поездов в Чехии погибли граждане Украины

В Москве девушку посадили за стрим о жизни в оккупированной Буче

Спикер Джонсон раскритиковал Байдена за частичное ограничение ударов ВСУ по РФ

В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине

06.06.24 11:26

Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России

06.06.24 10:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат

06.06.24 10:10

Россия держит на ВОТ и на границе с Украиной более полумиллиона солдат, — СМИ

06.06.24 09:06

«Укрэнерго» анонсировало отключения на четверг

05.06.24 15:55

Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска

05.06.24 13:39

«Мирный план» Пекина по Украине поддержали свыше 20 стран, — МИД Китая

05.06.24 13:20

До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, — Financial Times

05.06.24 10:15

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 513 700 солдат

05.06.24 10:04

Выборы президента США: букмекеры считают, что Трамп таки победит Байдена

04.06.24 16:56

Байден четко сказал, каким должен быть мир в Украине