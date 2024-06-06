Монстер Хай: фильм по мотивам кукол от Mattel снимут уже скоро

Ночью неизвестные дроны атаковали сразу два НПЗ в России
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат
Россия держит на ВОТ и на границе с Украиной более полумиллиона солдат, — СМИ
«Укрэнерго» анонсировало отключения на четверг
Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска
«Мирный план» Пекина по Украине поддержали свыше 20 стран, — МИД Китая
До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, — Financial Times
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 513 700 солдат
Выборы президента США: букмекеры считают, что Трамп таки победит Байдена
Байден четко сказал, каким должен быть мир в Украине