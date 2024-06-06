Первоклашки в Украине будут учиться по-новому

В Украине несколько изменились правила обучения. С 1 сентября максимальная наполняемость начальных классов государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования может составлять не более 24 малышей.

Министерство образования и науки информирует: «В 2024/2025 учебном году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном (чередование очного и дистанционного обучения с определенной периодичностью) форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учеников».

Также сообщается, что наполняемость классов, которые учатся дистанционно, во время действия военного положения может быть больше 24 учеников (для первых классов) и 30 учеников (для других классов).

Резюмируется: «Норма закона призвана облегчить взаимодействие учителей и учеников и сделать образовательный процесс эффективным из-за уменьшения количества детей в классе. Педагоги смогут уделить больше внимания каждому ученику/ученице и построить лучшую связь с ними».

Ранее мы писали, что Литва планирует построить в Украине шесть подземных школ.