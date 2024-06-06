Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 6 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 515 000 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 828 танков, 15 076 боевых бронированных машин, 13 433 артиллерийские системы, 1 095 РСЗО, 831 средство ПВО, 357 самолетов, 326 вертолетов, 10 846 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 270 крылатых ракет, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 18 360 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 230 единиц специальной техники.

Ранее Байден четко сказал, каким должен быть мир в Украине.