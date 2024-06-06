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Новости > Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет

Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет

Александр Панько
06.06.24 13:51
157
Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет

Германия должна быть готова к войне, которая может произойти в 2029 году. Речь идет о конфликте с Россией. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Die Zeit.

Отмечается, что министр хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году», — заявил Писториус в контексте угрозы со стороны России.

Он добавил, что Германии необходимо обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий. Писториус подчеркнул, что финансы, материалы и персонал имеют решающее значение для улучшения состояния Бундесвера.

«В чрезвычайной ситуации нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну», — сказал Писториус.

Поэтому он считает, что нужна новая форма военной службы, которая не может быть полностью свободна от обязательств.

Федеральное правительство приостановило обязательную военную службу в 2011 году. Он подчеркнул, что разрабатываемая модель предполагает не полное, а частичное возвращение всеобщего военного долга в Германии.

Напомним, Германия не рассматривает отправку своих военных в Украину.

Тэги: Германия, Россия, война, Борис Писториус

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