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Новости > Спикер Джонсон раскритиковал Байдена за частичное ограничение ударов ВСУ по РФ

Спикер Джонсон раскритиковал Байдена за частичное ограничение ударов ВСУ по РФ

Александр Панько
06.06.24 12:24
131
Спикер Джонсон раскритиковал Байдена за частичное ограничение ударов ВСУ по РФ

Соединенным Штатам Америки не стоит заниматься контролем военных действий в Украине на микроуровне, а ВСУ нужно дать оружие для защиты страны от россиян. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает «Голос Америки на украинском».

В разговоре со спикером журналистка уточнила, что несколько дней назад в администрации Белого дома заявили, что частично сняли ограничения на удары украинскими войсками американским оружием по военным целям на территории России, но при этом часть ограничений все же осталась.

Спикер Джонсон ответил, что не считает, что Вашингтон должен контролировать военные действия в Украине на микроуровне.

«Я думаю, нам нужно дать им оружие, необходимое для самозащиты и оттеснения россиян. Поэтому я против президента в этом вопросе. Я продолжаю говорить это и снова буду говорить», — сказал он.

Также он добавил, что проведет переговоры по этому поводу с Белым домом.

Напомним, Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ.

Тэги: Джо Байден, война в Украине, Майк Джонсон

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