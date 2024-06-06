В Москве девушку посадили за стрим о жизни в оккупированной Буче

В Москве девушку приговорили к пяти с половиной годам колонии за стрим о жизни в Буче Киевской области во время оккупации города российскими войсками. Обвинение требовало для нее шесть лет лишения свободы. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Останкинский суд Москвы приговорил стримерку YokoBovich (Анну Бажутову) к пяти с половиной годам колонии по делу о «военных фейках».

Поводом для уголовного дела против девушки стали записи стрима, появившиеся в телеграм-канале Мужской легион в 2023 году.

Бажутова пересказывала воспоминания жителей Бучи о жизни во время оккупации. В частности, речь шла о девушке, которую, как утверждалось, насиловал российский военный, а после отказа уехать с ним в Россию он якобы убил ее мать.

При этом Бажутова сопровождала информацию бранью в адрес российских военных.

Защита обвиняемой заявляла, что Бажутова непричастна к публикациям на канале Мужской легион, а саму трансляцию стрима о Буче она изъяла с платформы Twitch.

Девушка, находившаяся в СИЗО с августа 2023 года, не признала свою вину.

«Я считаю, что война и смерть — это в принципе плохо. Я за то, чтобы все было хорошо и никто никого не убивал», — сказала Бажутова.

Напомним, в полиции озвучили число людей, погибших в Буче во время оккупации города.