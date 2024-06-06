Германия не рассматривает отправку своих военных в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус исключает отправку немецких военных в Украину. Об этом он сказал в ходе правительственных слушаний в Бундестаге 5 июня, сообщает DW.

Отвечая на вопрос депутата от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Лукассена, информировано ли правительство ФРГ о прениях по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки немецких военных в Украину, Писториус заявил: «Ответы на ваши вопросы — нет и нет».

Напомним, США отказались помогать Украине в войне живой силой.