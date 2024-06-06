«Укрэнерго» анонсировало отключения на четверг

В четверг дефицит в энергосистеме Украины снова ожидается на протяжении всех суток. Об этом сообщило «Укрэнерго» в среду, 5 июня.
Так, лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
«Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей», — рассказали в компании.
Энергетики предупредили, что при превышении лимитов возможно использование аварийных отключений для всех категорий потребителей.
Напомним, до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света.