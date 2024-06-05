Россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска

Российские войска продолжают уничтожать обстрелами Волчанск Харьковской области. К тому же во временно оккупированной части города захватчики создали фильтрационные лагеря. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, жителям Волчанска уже некуда возвращаться.

«Мы понимаем, что они (жители города) зиму и, возможно, следующий год будут проживать в местах компактного проживания или в домах, которые найдут самостоятельно. На территории под оккупантами остаются немного людей, которых враг использует как живой щит, и, по нашей информации, там созданы фильтрационные лагеря», — рассказал Синегубов.

По его словам, в части Волчанска, которую контролируют ВСУ, остаются до 50 жителей. Военные и полицейские продолжают проводить эвакуацию.

Напомним, более 400 тысяч жителей Донбасса оккупанты подвергли «фильтрации».